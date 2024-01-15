بلماضي يكشف عن التشكيلة الأساسية المعنية لمواجهة أنغولا

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن تشكيلته التي سيعتمد عليها أمام منتخب أنغولا في المباراة الأولى ضمن منافسة كأس أمم افريقيا.

وسيعتمد الناخب الوطني جمال بلماضي على الركائز مثل الحارس أندي ماندريا و القائد رياض محرز إلى جانب بن ناصر و فارس شايبي المعول عليه كثيرا.

كما فضل جمال بلماضي الاعتماد على بن طالب في وسط الميدان، حيث سيلعب بنسبة كبيرة كمسترجع للكرات وكسر هجمات الخضم.

وكشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن التشكيلة الأساسية، والامر يتعلق بكل من ماندريا، ماندي، عطال، بن سبعيني، ايت نوري، بن طالب، بن ناصر، شايبي، بلايلي، محرز، بونجاح،

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