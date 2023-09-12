بلماضي يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة السنغال

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها اليوم الثلاثاء، في المباراة التحضيرية التي ستجمعهم بمنتخب السنغال.

وأجرى الناخب جمال بلماضي، تغييرات على تشكيلته الأساسية التي سيدخل بها هذه المباراة التحضيرية، مقارنة بتلك التي خاضت المواجهة الأخيرة أمام تنزانيا.

وقرر بلماضي الإعتماد على كل من: ماندريا، عطال، آيت نوري، ماندي، بن سبعيني، زروقي، شعيبي، فيغولي، محرز، بونجاح، وبن رحمة.

يذكر ان المباراة الودية التحضيرية للمنتخب الوطني، أمام مضيفه منتخب السنغال، مقررة انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.