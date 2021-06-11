بلماضي يُبعد هذا النجم عن تشكيلة الخضر ضد تونس !

ستكون الأنظار موجهة سهرة اليوم الجمعة بداية من الساعة ال20:30 بتوقيت الجزائر إلى ملعب “حمدي العقربي” بتونس عندما يواجه أشبال بلماضي منتخب “تونس” في مُباراة ودية هي الثالثة في البرنامج الخاص بتربص شهر جوان الذي جرى بسيدي موسى.

الناخب الوطني جمال بلماضي كشف عن التشكيلة الأساسية للخضر والتي جاءت على النحو التالي:رايس وهاب مبولحي-يوسف عطال-رامي بن سبعيني-جمال الدين بن العمري-عيسى ماندي-هاريس بلقبلة-راميز زروقي-سفيان فيغولي-رياض محرز-بغداد بونجاح-يوسف بلايلي.

“الكوتش جمال” فضل الاعتماد على تشكيلته المُفضلة لكن المُفاجأة كانت في إبعاد وسط الميدان الدفاعي عدلان قديورة وإشراك هاريس بلقبلة بدلا منه، وكان “الدبابة” كما يُلقب دائم الحضور في التشكيلة الأساسية للخضر منذ قدوم بلماضي خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة مُهمة.