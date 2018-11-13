بلماضي: ” ثلاث سنوات ماربحناش في إفريقيا وهذا تحدي بالنسبة لنا”

رفع الناخب الوطني جمال بلماضي التحدي قبل مواجهة منتخب الطوغو يوم الأحد المقبل، خصوصا بعد فشل الخضر في تحقيق أي إنتصار في أدغال إفريقيا منذ ثلاث سنوات.

ونشط الناخب الوطني ندوة صحفية ظهيرة اليوم بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، أين تحدث قائلا:

“لم نحقق أي فوز خارج الديار منذ ثلاث سنوات ، وهذا بمثابة تحدي إضافي بالنسبة لنا، واللاعبون يدركون هذا جيدا”.

وأضاف: “الجميع غير راض بما حدث في البنين، ولا يمكنا أن نرضى بذلك، وسنعمل بجد هذا الأسبوع من أجل التنقل إلى هناك بروح تنافسية”.