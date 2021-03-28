بلمهدي: الشريعة حرّمت الغش.. والتاجر الغشاش ليس مسلم

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي ، أن الشريعة إهتمت بالسوق وضخّت فيه روح الإيمان والعبودية لله.

وأضاف الوزير، خلال ندوة تحسيسة بعنوان “التجارة في الإسلام أحكام ومقاصد”، أن الرقابة اللأهية في السوق أقوى من رقابة القانون.

وأوضح الوزير، أن الأسواق عرفت تطورا ملحوظا وأصبحت مكانا للفقه والأدب وهي أماكن لإصلاح ذات البين وقضاء الحاجات.

وأفاد بلمهدي، أنه إنتشرت مؤخرا ظاهرة في المجتمع من خلال غش التجار، مشيرا إلى أن التاجر الصدوق يكون مع البررة والصدقين ويصل الى مرتبة الشهداء.

وأوضح في ذات السياق أن التاجر الغشاش ليس مسلما، خاصة وأن الإسلام ضبط المقاييس والموازين والضبط في الميزان.