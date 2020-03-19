بلمهدي: هناك فئة من الناس لم تتقبل غلق المساجد في حين نجدهم يرفعون الاسعار في السلع

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي علينا ان نتجنب التهويل في نقل الاخبار حول في كورونا فيروس وكذا المضاربة في الاسعار.

وأوضح الوزير خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي أن كل الناس اليوم تنتظر أخبار حول عدد المصابين والوفيات بكورونا.

واضاف الوزير أنه رغم ان الاعداد تقفز فلا تهويل ولا مضاربة في الاسعار وترويج الاخبار الكاذبة التي تحدث البلبة والهلع وسط المواطنين

وأردف الوزير ان هناك فئة من الناس لم تتقبل غلق المساجد في حين نجدهم يرفعون الاسعار في السلع وهذا ليس بسلوك المسلم.

ونوه الوزير انه ليس من خلقنا إستغلال الظروف الحرجة التي تعيشها البلاد للربح على الكسب السريع.

وفي ذات السياق قال الوزير أن هناك من فئة اخرى الناس يبرعون بأجهزة طبية ويرغبون في العمل التطوعي ومنهم قدم الفنادق تحت تصرف السلطات الصحية.

وإختتم الوزير النصيحة التي يمكن ان اقدمها للحد من إنتشار الوباء هو الإستجابة لأمر الاطباء أمر شرعي ولا بد من اخد الإحتياطات التحلي بالحيطة والحذر.

وقال يوسف بلمهدي علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كيف نحمي انفسنا ومن حولينا.