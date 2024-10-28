بلمهدي: يجب احترام الطابع المعماري الجزائري في إنجاز المساجد

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بسيدي بلعباس، على ضرورة احترام الطابع المعماري المحلي الجزائري في تصميم وإنجاز المساجد إبرازا للهوية البصرية المحلية.

وخلال إشرافه على وضع حجر أساس مشروع إنجاز مسجد “أبو حذيفة” ببلدية السهالة في إطار زيارة عمل إلى الولاية. أكد الوزير أنه تم إصدار قرار وزاري مشترك بين وزارات الشؤون الدينية والأوقاف والداخلية والجماعات المحلية. والتهيئة العمرانية والسكن والعمران والمدينة يتضمن نمط بناء المساجد في الجزائر. للحفاظ على النمط المعماري الجزائري والمغاربي وينبغي الاستلهام من هذا القرار. أثناء تصميم وبناء المساجد والمدارس القرآنية.

كما أشرف بلمهدي على تدشين مدرسة قرآنية بمسجد “الشيخ عبد الحميد ابن باديس” ببلدية سيدي ابراهيم. والتي تضم أقساما لتحفيظ القرآن الكريم ومكتبة وقاعة للمحاضرات وأقساما للتعليم في مرحلة ما قبل التمدرس. و أخرى لمحو الأمية و جناحا لدروس الدعم المدرسي إضافة إلى جناح لتدريب الحجاج.

و ببلدية سيدي علي بوسيدي عاين وزير الشؤون الدينية و الأوقاف مشروع إنجاز مسجد “السيدة مريم العذراء”. الذي سيتوفر على مدرسة قرآنية تعمل بالنظام الداخلي ومسكنا للإمام.

وكان بلمهدي قد أشرف صباح اليوم بجامعة “جيلالي اليابس” لسيدي بلعباس على ندوة علمية. نظمها المركز الثقافي الإسلامي بمناسبة انطلاق الموسم الثقافي الإسلامي.

كما أشرف على وضع حجر أساس مشروع إعادة بناء مدرسة إبتدائية بحي الأمير عبد القادر بعاصمة الولاية. بعد هدم المرفق القديم وزار معرضا نظمته مديرية المجاهدين و ذوي الحقوق. بمناسبة إحياء الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

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