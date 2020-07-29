بالصور.. بلمهدي يعطي اشارة انطلاق قافلة “الاخوة والتواصل”

أعطى وزير الشؤون الدينية والاوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الاربعاء، إشارة انطلاق قافلة ” الاخوة والتواصل”.

وتضم قافلة “الاخوة والتواصل”،من 14 شاحنة محملة ب600 قفة من مواد غذائية وتعقيمية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وهذا عربون محبة وتواصل بين مساجد الجزائر العاصمة ومساجد منطقة الأوراس.

بالإضافة إلى 800 لباس من مختلف الانواع، و1000 سجادة، و1000 مصحف، و2000 كمامة.

وستجد القافلة رحالها بمناطق الظل بولايتي باتنة وخنشلة، حيث تدخل ضمن سلسلة القوافل التي تنظمها الوزارة عبر كافة ربوع الوطن للوقاية من انتشار فيروس كورونا.