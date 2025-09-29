بلمهدي يُؤكد إلتزام قطاعه بمكافحة فيروس فقدان المناعة

إستقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الإثنين، مديرة مكتب وممثلة برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز) - ONUSIDA بالجزائر، صورايا عالم.

وحسب بيان للوزارة، شكّل اللقاء فرصة للتباحث حول سبل تعزيز مجالات التعاون القائم مع الوزارة. لاسيما ما يتصل ببرامج التوعية والتحسيس بمخاطر هذا الداء. ودور الخطاب الديني في نشر الوعي لمكافحته لدى مختلف فئات المجتمع.

وثمن الوزير ما تقوم به هذه المنظمة، كما ذكّر بالجهود المعتبرة التي يبذلها قطاع الشؤون الدينية والأوقاف في هذا المجال.

مؤكداً التزام القطاع بمرافقة الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى مكافحة هذا الداء. من خلال عمل الأئمة والمرشدات الدينيّات والفضاءات المسجدية والمدارس القرآنية والمركز الثقافي الإسلامي وفروعه عبر الوطن. في نشر القيم السامية وتعزيز الوازع الديني، وأخلقة الحياة العامة، للقضاء على هذا الداء الخطير.

ومن جانبها ثمّنت صورية عالم، انخراط وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في هذه المقاربة التشاركية. مؤكدة على أهمية الشراكة في هذا المجال الإنساني النبيل.