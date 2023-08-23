بودرامة :”وجدت ترحابا كبيرا في بلوزداد وجاهز لتقديم الإضافة”

أكّد أشرف بودرامة الوافد الجديد لفريق شباب بلوزداد، جاهزيته الكبيرة لتقديم الإضافة المرجوة منه في الفريق.

وقال أشرف بودرامة في تصريح للقناة الرسمية للفريق البلوزدادي “قمنا بتربص في الجزائر، تدربنا صباحا وفي المساء. وسنذهب إلى تونس للتربص والعمل بشكل جيّد”

وأضاف بودرامة “اللاعبون أبناء عائلة و الجميع رحّب بي في أول يوم لي مع شباب بلوزدادن هنا سنعمل بشكل جيّد. من أجل قيادة فريقنا لتحقيق إنجازات جيّدة”.

يشار، أن أن أبناء العقيبة، تنقلوا اليوم إلى تونس للدخول في تربص استعدادي للموسم الكروي الجديد 2023/2024 الذي يأملون على إثرهم الحفاظ على التاج المحلي.

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