بلومي يقود فارينسي للفوز أمام مواطنه عوار

قاد المهاجم الجزائري بشير بلومي فريقه فارينسي الصاعد حديثا للقسم الأول البرتغالي للفوز أمام نادي روما في لقاء ودي.

وشارك بشير بلومي “ابن الاسطورة الجزائرية” أساسيا في المباراة أين كان أحد أفضل اللاعبين فوق المستطيل الأخضر بفضل مراوغاته وتمريراته المفتاحية.

من الجانب الأخر، شارك نجم المنتخب الوطني حسام عوار أساسيا هو الأخر، و قدم ما عليه طيلة أطوار المباراة التي انتهت بفوز النادي البرتغالي برباعية مقابل اثنين.

وجرت المباراة بالبرتغال، أين يقيم المدرب جوزيه مورينيو ولاعبيه تربصا صيفيا قبل انطلاق المنافسة الرسمية.

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