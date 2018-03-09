“بلومي” يَدعم المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026 !

اعتبر نجم المنتخب الوطني سنوات الثمانينات لخضر بلومي، أن كرة القدم المغربية بلغت أشواط متقدمة في مجال التنظيم أو البنيات التحتية للعبة.

وقال بلومي في تصريح صحفي نقلته صحيفة “المغرب اليوم” خلال تواجده بمدينة مراكش على هامش الندوة الإفريقية لتطوير كرة القدم النسوية.

“المغرب بات قادرا على تنظيم تظاهرات ومسابقات كبرى، أبرزها كأس العالم 2026، للمنشآت التي يتوفر عليها، سواء على المستوى الرياضي أو السياحي”.

“بات المغرب من أهم الوجهات العالمية، ناهيك عن البنيات التحتية من طرقات ومطارات، وهي الورشات التي أعجب بها بلومي” حسب تصريحه.