تبسة: قاضي التحقيق بمحكمة العوينات يودع موظفين اثنين بالمطاحن الكبرى الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق بمحكمة العوينات، اليوم الثلاثاء، بإيداع موظفين اثنين بالمطاحن الكبرى الحبس المؤقت.

كما تم وضع موظف اخر ومستشار بوكالة التشغيل تحت تدابير الرقابة القضائية، في حين استفاد 3 موظفين اخرين من الإفراج المؤقت.

ويتابع المتهمون بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، النصب والاحتيال وتلقي مزية غير مستحقة، حيث أوهموا الضحايا بامكانية توظيفهم في المطاحن الكبرى مقابل دفع مبالغ مالية.

القضية تم معالجتها من طرف مصالح امن دائرة العوينات بعد تمكنها من توقيف متهمين متلبسين بتلقي المزية.

لتسفر المداهمة الأمنية عن استرجاع 40 ملفًا لبطالين كانت مخبأة داخل مكتب أحد المتهمين.