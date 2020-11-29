ضبط 3000 وحدة خمر بمسكن مهجور في سيدي الهواري بوهران

أوقعت عناصر من فرقة قمع الإجرام، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران بمروج مشروبات كحولية في الـ 35 سنة من العمر.

كما حجزت 3000 وحدة خمر مختلف الأنواع والأحجام ومبلغ 6 ملايين سنتيم من عائدات المتاجرة.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام المتورط المسبوق قضائيا بتحويل مسكن مهجور بحي سيد الهواري إلى مخزن لترويج المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية.

حيث وبعد تحريات موسعة مع وضع خطة محكمة التنفيذ تم توقيفه. وعقب استصدار إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة فلاوسن.

ليتم ضبط كمية المشروبات الكحولية ليتم تحرير إجراء قضائي ضده سيحال بموجبه أمام العدالة.