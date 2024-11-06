بمناسبة عيد الثورة.. الرئيس الموريتاني يهنئ الرئيس تبون 

هنأ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أخاه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بمناسبة ثورة التحرير الوطنية الجزائرية في ذكراها السبعين.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، قدّم الرئيس الموريتاني للرئيس تبون أصدق تهانيه، متمنيا للشعب الجزائري المزيد من التقدم والرخاء.

كما جدّد الرئيس الموريتاني حرصه، للرئيس تبون، على مواصلة جهود تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين لمصالح الشعبين الشقيقين.