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“بنزيمة” ينسى هموم المونديال في بلاد العرب !

الرياضة
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“بنزيمة” ينسى هموم المونديال في بلاد العرب ! صورة مركبة
بقلم وليد كويني

قام نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، بزيارة خاصة لأكاديمية النادي الملكي في البحرين، حيث إلتقى بعدد من اللاعبين والأيتام بالأكاديمية.

بمناسبة حضور النجم الفرنسي للمباراة النهائية لبطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لكرة القدم “ناصر 11” في سهرة رمضانية.

وشارك بنزيما خلال زيارته للأكاديمية في مباراة ودية، ثم قام بتكريم اللاعبين المتميزين من الأيتام واطلع على برنامج الاكاديمية.

يذكر أن كريم حقق لقب دوري أبطال أوربا مع ريال مدريد للمرة الثالثة عشرة في تاريخ النادي كرقم قياسي في القارة الأوروبية.

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