بنك الجزائر: إمكانية تموين الحسابات التجارية من خلال وسائل الدفع الكتابية أو عن طريق الدفع نقدا

أعلن بنك الجزائر، اليوم الإثنين، عن إمكانية تموين الحسابات التجارية من خلال وسائل الدفع الكتابية أو عن طريق الدفع نقدا.

كما أوضح بنك الجزائر، أن تموين الحسابات التجارية يتم على أساس حجم الأعمال اليومي أو الأسبوعي. فيما يجب أن تكون العمليات متوافقة مع الملف الشخصي ومتسقة مع معلومات الزبون التي بحوزة البنك.

ووجه بنك الجزائر مذكرة إلى البنوك تعوض المذكرة المؤرخة في 22 ديسمبر 2025، وجاء فيها “طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تراعى تدابير اليقظة المتعلقة بالزبائن باستخدام النهج القائم على المخاطر، كما كانت عليه قبل اصدار المذكرة رقم 02 م ع م ع /2025 2025 المؤرخة في 22 ديسمبر، يمكن تموين الحسابات التجارية من خلال وسائل الدفع الكتابية أو عن طريق الدفع نقدا على أساس حجم الأعمال اليومي و / أو الأسبوعي”.

وجاء كذلك في المذكرة “وتكون العمليات متوافقة مع الملف الشخصي ومتسقة مع معلومات الزبون التي بحوزة البنك. تلغي هذه المذكرة و تعوّض المذكرة رقم 02 م ع م ع / 2025 المؤرخة في 22 ديسمبر 2025”.

