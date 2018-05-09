“بينتيز”: “سليماني اعتذر عن ما بدر منه”

أبدى الإسباني “رافا بينتيز” عن إعجابه بما قام به الجزائري “إسلام سليماني” بعد تلقيه العقوبة القاسية من طرف الرابطة الإنجليزية.

وقال “بينتيز” في تصريح نقله موقع “كرونيكل”: “سليماني إعتذر عن ما بدر منه”.

وأضاف: “لم يكن سعيدا أبدا، كان على علم بالخطأ الذي ارتكبه”.

وتابع: “تحدثت معه عندما كان مغادرا. هو لاعب مميز يقاتل من أجل كل كرة، ويحاول القيام بالأمور بأفضل طريقة ممكنة”.

وختم كلامه: “قلت له كلاما مثل هذا فلطالما عمل بجهد إتجاه الفريق”.

وكانت العقوبة قد أخلطت حسابات إدارة نيوكاسل التي لن تفعل بند شراء عقد اللاعب.

يذكر أن اللاعب لا يزال مرتبطا بعقد مع ليستر سيتي وهذا الأخير حدد قيمة تسريحه بـ 25 مليون أورو.