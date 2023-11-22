بني عباس.. اصابة 11 شخصا في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 6

أصيب 11 شخصا بجروح، اليوم الأربعاء، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 6 على بعد 2 كلم من بلدية ودائرة كرزاز.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة16سا05د، من اجل حادث اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة وحافلة لنقل المسافرين.

والتي تربط بين خط ادرار وبني عباس، بالطريق الوطني رقم 6 على بعد 2 كلم من بلدية ودائرة كرزاز.

وخلف الحادث حسب البيان 11 جريحا لهم إصابات مختلفة وفي حالة مستقرة، تم اسعافهم ونقلهم من طرف مصالحنا الى مستشفى المحلى.