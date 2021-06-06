بن العمري:”المُنتخب المالي قوي جدا و سنواصل نتائجنا الإيجابية”

واجه سهرة اليوم الأحد المُنتخب الوطني الجزائري نظيره المُنتخب المالي في مُباراة ودية تحضيرية، المواجهة جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بدون حضور الجمهور وهي الثانية لأشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في تربص شهر جوان.

المُدافع المحوري للمُنتخب الوطني الجزائري جمال الدين بن العمري قال عقب الفوز بهدف يتيم دون رد على حساب مالي في تصريحات للتلفزيون العمومي:”منتخب مالي قوي جدا و هو إمتحان حقيقي لنا.. لا يوجد لاعب أساسي في المنتخب الوطني و سنواصل نتائجنا الإيجابية”.

الهدف الوحيد في المواجهة سجله نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز في الدقيقة ال57 بعد تمريرة رائعة من يوسف بلايلي، حيث وجد محرز نفسه وجه لوجه مع حارس مُنتخب مالي أين رفع الكرة بطريقة جميلة فوق رأس الآخير.