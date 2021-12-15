بن العمري يوضع سبب نرفزته أمام لاعبي قطر!

كشف مدافع المنتخب الوطني جمال بن العمري سبب وقوعه في فخ الإنفعال والنرفزة أمام المنتخب القطري في الوقت بدل الضائع.

وتحدث جمال بن العمري لقناة بين أن سبورت القطرية بعد نهاية المباراة عن التأهل الذي حققه الخضر إلى نهائي كأس العالم للمنتخبات العربية قائلا:

“الحمد لله على التأهل، المباراة كانت صعبة وهستيرية في نفس الوقت، كما أنها كانت بمثابة عرس كروي، مباراة “سخونة” بين اللاعبين وهذا شيء طبيعي”

وأَضاف: “أشكر جميع من ساهم في هذا العرس الكروي اشكر منتخب قطر على المجهودات التي قدمها اهم شيء هو الروح الرياضية”

وبخصوص النهائي أمام المنتخب التونسي قال: “كل المباريات صعبة، مباريات داربي شمال افريقيا نعرف طبيعتها، ونعرف كيف تكون اهم شيء أن تكون كل البطولات العربية والافريقية من حجم هذا العرس”.