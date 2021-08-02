بن بوزيد: الأكسجين ليس الحل وبعض المرضى توفوا بسببه

وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الاثنين. إن الأكسجين ليس الحل الوحيد للشفاء وبعض المرضى توفوا بسببه.

وأضاف الوزير “الأكسجين ليس الحل الوحيد، الحل الذي يجب على الجميع التعامل معه. والمذكور في كل المنشورات الطبية هو احترام التوصيات الصحية”.

وتابع “عدد كبير من المرضى يأتون إلى المستشفيات في حالة خطيرة. هذا فيروس خطير جدا في انتشاره وما يفعله بأعضاء الجسم. عندما يحتاج المريض الأكسجين نقدمه له لكن للأسف بعد المرضى حتى بالأكسجين توفوا لأنه أثر على جسمهم بشكل كبير”.

وفي حديثه عن الكميات المتوفرة من الأكسجين، قال بن بوزيد إن الأمور في تحسن. هناك 4 خلايا أسست من طرف الوزارة الأولى بكل من الغرب، الوسط، الشمال والجنوب.