بن بوزيد: القضاء نهائيا على عملية نقل المرضى إلى الخارج وجذب الخبرة الأجنبية هو الحل

أكد، اليوم الإثنين، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، أنّ “عدد تحويلات المرضى للخارج قد إنخفض بشكل كبير، وهدفنا هو القضاء نهائيا على عمليات نقل المرضى للتداوي في الخارج”.

وقال بن بوزيد، في نقل مباشر نقلته صفحة “الصحة” على هامش إفتتاح جلسة تقييم تحويلات المرضى للتداوي في الخارج، أن “الغرض من هذا الإجتماع هو تقييم التحويلات للخارج، استنادا إلى الأرقام الفعلية للسنة الماضية، لأن سنة 2020 عطلت تحويل المرضى إلى الخارج بسبب جائحة كورونا”.

كما أشار وزير الصحة أن “التحويلات إلى الخارج سجلت انخفاضا بشكل كبير، الأمر الذي يجعلنا نسعى للتوجه أكثر نحو تحسين الوضع الصحي المحلي”.

مشيرا في السياق ذاته أن “عدم توفر الأجهزة المختصة هو العائق الكبير الذي يجعلنا نتجه نحو إجراء بعض العمليات الجراحية في الخارج”.

وأعطى وزير الصحة مثالا على أن “الإفتقار إلى جهاز من الأجهزة الذي تبلغ تكلفته 2000 يورو فقط يكون سبب في القيام برحلة تكلف المريض أكثر من 25 مرة تكلفة الجهاز”.

واشار وزير الصحة “لدينا الموارد البشرية المؤهلة، وسنقوم بتطويرها للحد من عمليات نقل المرضى إلى الخارج، ولما لا القضاء نهائيا على العملية”.

وقال بن بوزيد “سنقوم بإعادة استقطاب الخبرة الأجنبية للبلاد بدل المواصلة في إرسال المرضى للخارج”.