وزير الصحة: المخطط الوطني للتكفل بانسداد عضلة القلب من شأنه تقليص وقت العلاج

قال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم السبت، إن انسداد عضلات القلب من أولى أسباب الوفيات بالبلاد.

وأوضح بن بوزيد، أن في جميع دول العالم تم وضع وضع استراتيجيات مختلفة للتخفيف من أعراض هذه المتلازمة.

وأعلن الوزير عن انطلاق المنصة الرقمية للمخطط الوطني للتكفل بانسداد عضلة القلب.

وأشار بن بوزيد، إلى أن المخطط سيعمل على تحسين مدة فترة العلاج.

ويهدف المخطط، إلى تقليص وقت تنبيه المريض، ووقت التكفل به.

ويعمل المخطط في فترة زمنية خاصة، كما يحسن أوقات الانتظار للحصول على العلاج.

وأفاد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، أن نجاح المخطّط سيساهم في تحسين نوعية التكفل بالمرضى.