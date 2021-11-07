بن بوزيد: الوضع بالعاصمة مقلق.. وتلقي جرعة واحدة من اللقاح خطير

قال وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، أن أرقام إصابات فيروس كورونا في العاصمة التي تلقاها أمس السبت، مقلق، رافضا الإفصاح عنه.

وأوضح الوزير، في كلمة له هامش مشاركته بمؤتمر الجزائر للإستثمار، أن الوضع الحالي العام مستقر، ما دامت الإصابات تتراوح بين 80 و100 حالة.

مشيرا إلى أنه في حال استمرت الإصابات اليومية في الارتفاع إلى أكثر من 100 حالة، فهذا يستدعي القلق.

وحول الموجة الرابعة، قال ذات المتحدث، إنه لا يدري إن كنا سنحتاج فيها للأكسجين أو أدوية أخرى لا ندري، لكن تم التحضير لها.

وحذر بن بوزيد، من عودة ارتفاع الاصابات، في ظل رفض المواطنين، تلقي اللقاح، وكذا التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأورد الوزير، أن مصالحه تترصد الموجة الرابعة حاليا، ولا تستبعد ارتفاع الاصابات مجددا.

ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن هناك بعض المواطنين، الذين اكتفوا بجرعة واحدة فقط من اللقاح، مؤكدا أن هذا الأمر خطير.

وأوضح بن بوزيد، إن أخذ الجرعة الأولى فقط من اللقاح، ينقص من مناعة الجسم، ما يجعله عرضة للمرض بصفة أكبر.

كما أشار الوزير، إلى أن أكبر خطأ يقوم به البعض هو الإقبال على التلقيح في عز الموجة. مفضلا التلقيح عندما تكون الأوضاع الصحية مستقرة.

وحول المتحور “مو”، كشف بن بوزيد، إن الجزائر لم تسجل أي إصابات بهذا المتحور، مشيرا إلى أن المتحور دلتا هو الأكثر إنتشارا في الجزائر.

ولفت الوزير، إلى أنه ومنذ انخفاض الإصابات على مستوى العاصمة في بعض الأيام، تم تسجيل 0 ملقح ضد الفيروس التاجي.

وكشف بن بوزيد، أن أكبر عدد من المُلقحين منذ انخفاض الاصابات، كان 60 شخصا يوميا.

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