بن بوزيد: كورونا بلغ ذروته يوم 29 افريل والوضعية الحالية سمحت برفع الحجر تدريجيا

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، عبد الرحمان بن بوزيد، إن الجزائر بلغت ذروة الإصابات بفيروس كورونا يوم 29 افريل الفارط، بتسجيلها 199 اصابة.

وأشار بن بوزيد في تصريح للتلفزيون الجزائري، إلى أن الاستقرار النسبي الذي تعرفه الجزائر سمح في رفع الحجر تدريجيا.

وأضاف الوزير، أن مصالح دائرته لم تستعمل سوى 17 بالمائة من الأسرة المخصصة للإنعاش.

كما أشار بن بوزيد أن قطاعه الوزاري واللجنة العلمية هم في اتصال مع القطاعات المعنية بإعادة فتح أنشطتها، مبرزا أنه “اطلع” على مخططات رفع الحجر الخاصة بقطاعات السكن والسياحة والشباب والرياضة حيث “تمت إضافة بعض التعديلات”.