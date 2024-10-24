بن بوط مرشح لجائزة “الكاف” لأحسن لاعب لسنة 2024

رشح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الدولي الجزائري، حارس مرمى اتحاد العاصمة، أسامة بن بوط، لجائزة أفضل لاعب لسنة 2024.

ونشرت “الكاف” اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على منصى “X”، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لسنة 2024، وضمت هذه القائمة اسم بن بوط.

وينافس الحارس الجزائري، على هذه الجائزة، تسعة لاعبين آخرين، على غرار المصري أحمد زيزو، والتونسي ياسين مرياح، وغيرهم.

يذكر أن أسامة بن بوط، وبعد تتويجه بكأس الكاف، والسوبر في 2023، كانت له مساهمة كبيرة، في بلوغ ناديه اتحاد العاصمة، الموسم الماضي، نصف نهائي كأس الكاف.