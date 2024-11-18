بن بوط يغادر قائمة مرشّحي الجائزة السنوية لـ”الكاف”

خرج الدولي الجزائري، أسامة بن بوط، حارس مرمى فريق اتحاد العاصمة، من قائمة “الكاف” للاعبين المرشحين لجائزتها السنوية.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، القائمة المصغرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء لسنة 2024.

وشهدت هذه القائمة المصغرة، غياب اسم، أسامة بن بوط، الذي كان مرشحا في القائمة الأولى التي ضمت 10 أسماء.

وضمت هذه القائمة المصغرة التي كشفت عنها “الكاف” اليوم الاثنين، خمسة أسماء وهي: أسوفو دايو، أحمد سيد زيزو، مصطفى شوبير، وروان ويليامس.