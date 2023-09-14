بن بوط يلتحق بتشكيلة الإتحاد بالسعودية تحسبا لمواجهة “السوبر”

إلتحق الحارس الدولي أسامة بن بوط، أمس الأربعاء، بتشكيلة فريقه إتحاد العاصمة تحسبا لخوض مواجهة السوبر الإفريقي ضد الأهلي المصري.

ونشرت إدارة الإتحاد أمس الأربعاء، فيديو يوثق لحظات وصول الحارس بن بوط، إلى الفندق الذي يقيم فيه الفريق في مدينة الطائف السعودية.

وكان في إستقبال الحارس أسامة بن بوط، ممثلي إدارة الفريق اللذين رحبوا بالحارس الذي أنهى إلتزاماته مع المنتخب الوطني في تربص الشهر الحالي الذي تخللته مواجهتي تنزانيا والسنغال.

وللتذكير، سيواجه الإتحاد منافسه في السوبر الأهلي المصري، في نهائي السوبر الإفريقي، غدا الجمعة، بملعب الملك فهد بالسعودية بداية من الساعة 19.00 مساء بالتوقيت المحلي.