بن خلاف لفلة عبابسة.. أبواب الديوان الوطني للثقافة مفتوحة للجميع

اعتبر المدير العام للديوان الوطني للثقافة والاعلام لخضر بن تركي، في تعقيبه على تصريحات الفنانة فلة عبابسة أن المقصود منها التهجم على ديوان الثقافة.

وأضاف المدير العام أن المؤسسة أبوابها دائما مفتوحة أمام جميع الفنانين بدون استثناء، مضيفا أنه أي فنان من لديه امكانيات لابراز قدراته مع جمهوره.

وأشار المدير العام للديوان الوطني للثقافة والاعلام إلى أن هناك أكثر من 160 مؤسسة ثقافية فتحت أبوابها أمام الفنانين.

ولهم كل الاختيار للولوج والعطاء والمشاركة في إثراء أي من هذه المؤسسات الثقافية.