عاجل

بن خماسة اساسي ويسقط في فخ التعادل على ملعبه

الرياضة
  • -
  • 0
بن خماسة اساسي ويسقط في فخ التعادل على ملعبه
بقلم حكيم شق الطين

شارك الدولي الجزائري محمد بن خماسة، اليوم الثلاثاء، أساسيا مع فريقه مالاغا ضد رايو فاييكانو لحساب الجولة السادسة من الدرجة الثانية الإسبانية.

ورغم لعب مالاغا على ملعبه “لاروزاليدا” إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الفوز رغم تقدمه في النتيجة مبكرا عن طريق أنخيل ميغيل في الدقيقة 7.
وعدل الفريق المدريدي النتيجة في الدقيقة 53 من عمر اللقاء عن طريق لاعبه أندريان ايمباريا بلازكيز، لتنتهي المقابلة على وقع هذه النتيجة.
ولعب بن خماسة مباراة متوسطة الى غاية استبداله في الشوط الثاني بالدقيقة 67 مع اللاعب بلحرود .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=701385

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com