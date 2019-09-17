بن خماسة اساسي ويسقط في فخ التعادل على ملعبه

شارك الدولي الجزائري محمد بن خماسة، اليوم الثلاثاء، أساسيا مع فريقه مالاغا ضد رايو فاييكانو لحساب الجولة السادسة من الدرجة الثانية الإسبانية.

ورغم لعب مالاغا على ملعبه “لاروزاليدا” إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الفوز رغم تقدمه في النتيجة مبكرا عن طريق أنخيل ميغيل في الدقيقة 7.

وعدل الفريق المدريدي النتيجة في الدقيقة 53 من عمر اللقاء عن طريق لاعبه أندريان ايمباريا بلازكيز، لتنتهي المقابلة على وقع هذه النتيجة.

ولعب بن خماسة مباراة متوسطة الى غاية استبداله في الشوط الثاني بالدقيقة 67 مع اللاعب بلحرود .