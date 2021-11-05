بن دبكة يتلقى دعوة بلماضي

أعلن نادي الفتح السعودي تلقي متوسط الميدان سفيان بن دبكة دعوة من قبل الإتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وقال الفتح أن بن دبكة تلقى دعوة رسمية من قبل جمال بلماضي ليكون ضمن الكتيبة الوطنية التي ستدخل تربصا مغلقا بسيدي موسى اليوم.

ومن المنتظر، أن يلتحق بن دبكة بزملائه في المنتخب الوطني الذي شرع في التحضير للقاء جيبوتي بالعاصمة المصرية القاهرة.

كما، تعتبر دعوة اللاعب السابق لمولودية الجزائر بمثابة هدية من قبل “الكوتش” جمال، على أمل أن يستطيع فرض مكانته مستقبلا.

يذكر، أن بن دبكة تلقى الدعوة بعدما تأكد بلماضي من الغياب الرسمي لعدلان قديورة عن التربص وعن منافسة الكان.