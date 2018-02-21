بن رحمة:”محرز يُلهمني مثل ميسي ونايمار وأتطلع لدعوة ماجر”

أبدى الدولي الجزائري ولاعب نادي شاتورو الفرنسي سعيد بن رحمة، سعادته بالمستوى الذي ظهر به هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية الفرنسية.

وتحدث بن رحمة لاعب نادي نيس المعار، لموقع “لانوفال ريبوبليك” حول مشواره وأبرز الأهداف التي يريد بلوغها حيث قال:

“أشعر بأنني في أفضل حالاتي، تغيير الأجواء ساعدني كثيرا خاصة وأريد تقديم أفضل ما لدي ومساعدة فريقي على تحقيق أفضل النتائج في الليغ2″.

كما أثنى بن رحمة كثيرا على مواطنه رياض محرز:”رياض لاعب رائع مثله مثل نايمار وميسي يلهمونني كثيرا وأسعى لتقديم ولو جزء مما يفعلونه”.

وعن الخضر أشار:”ليس لدي أي إتصال مع ماجر لكنني دائما في خدمة المنتخب الوطني، لعبت لقاءا واحدا مع الخضر في 2015 وحمل ألوان الجزائر فخر كبير بالنسبة إلي”.