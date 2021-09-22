بن رحمة إحتياطي أمام مانشستر يونايتد في كأس الرابطة.

كشف المدرب الاسكتلندي لفريق ويست هام الإنجليزي عن التشكيلة الاساسية المعنية بمواجهة فريق مانشستر يونايتد سهرة اليوم الأربعاء في إطار الدور الثالي من منافسة كأس الرابطة الإنجليزية، والتي غاب عنها اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة.

كما عرفت قائمة مانشستر يونايتد غياب اللاعب البرتغالي كري ستيانو رونالدو من أجل إراحته، في ظل الدفع بعدد من اللاعبين الذين لا يشاركون في الدوري، حسب ما أكدت صحيفة “مانشستر إيفنينغ”.

تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية:

هندرسون، لينديلوف، بايلي، ماتا، مارسيال، لينغارد، دالوت، سانشو، تيليس، ماتيتش، فان دي بيك

تشكيلة وست هام الرسمية:

أريولا، فريدريكس، جونسون، ديوب، داوسون، ماسوكو، كرال، نوبل، لانزيني، يارمولينكو، بوين

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