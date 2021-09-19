بن رحمة يُضيع فُرصة مُلاقاة كريستيانو رونالدو

سيُضيع الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، وبصفة رسمية، فُرصة مُلاقاة كريستيانو رونالدو ومانشسر يونايتد، بمناسبة الجولة الخامسة من البريميرليغ الإنجليزية، ظهيرة اليوم الأحد.

ويعاني الجناح الطائر، من إصابة على مُستوى الرُكبة، تعرض لها خلال لقاء الأوروبا ليغ، نهاية الأسبوع الماضي أمام دينامو زغرب الكرواتي، عندما دخل كبديل.

وسيكون صاحب المُراوغات السحرية، بحاجة للراحة قبل إستئناف المُنافسة الرسمية، ويُفترض أن يكون جاهزا من هنا الى غاية المُباراة القادمة من الدوري.