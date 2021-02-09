بن زيان.. الالكترونيات الدقيقة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، إن الالكترونيات الدقيقة، أصبحت تؤثر على الإقتصاد الوطني بشكل كبير.

وأوضح بن زيان، اليوم الثلاثاء، أن الالكترونيات الدقيقة، لها أهمية بالغة في مجالات التطبيق والمنتجات تكنولوجيات التصنيع.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن هذا المجال أصبح في متناول المؤسسات الناشئة التي تطورت بمرونة.

وأضاف الوزير، أن الجزائر تملك الإمكانيات التي تؤهلها لتطوير القدرات المؤسساتية والمهارات التشغيلية في القطاع.

وأكد بن زيان، أن الإستراتيجية تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني خارج الاعتماد على صادرات المحروقات، كما يشجع على الإنتاج المحلي.

وتهدف الإستراتيجية –حسب الوزير-، إلى تعزيز بناء القدرات الجزائرية من حيث التكوين والتدريب والقدرة التنافسية بمجال الإلكترونيك الدقيق.

وشدد المتحدث، بضرورة العمل على تطوير نموذج اقتصادي وتصدير المواد المحلية.

وأشرف الوزير، على ندوة صحفية بخصوص يوم دراسي حول تعزيز المخطط الوطني لتطوير التكنولوجيات الدقيقة.