بن زية :”المعنويات مرتفعة بعد عودتي إلى المنتخب بعد 6 سنوات”

أبدى الدولي الجزائري ياسين بن زية سعادته الكبيرة لعودته القوية مع المنتخب الوطني وتسجيله الهدف الجميل أمام جنوب إفريقيا.

وقال بن زينة في تصريح له للقناة الرسمية لـ “الفاف” اليوم الاثنين “كنت سعيد جدا بالعودة إلى المنتخب الوطني، بعدما مرت 6 سنوات منذ آخر استدعاء لي”.

كما أضاف عن الهدف الجميل “الهدف الأول بالنسبة لي كان هو العودة إلى المنتخب الوطني، تسجيل الهدف فور عودتي جعلتني أشعر بعادة بالغة”.

وكان بن زية قد سجل هدف جميل جدا، رفقة كتيبة المدرب بيتكوفيتش امام جنوب إفريقيا وسط فرحة لأنصار الخضر الذين كانوا حاضرين بملعب نيلسون مانديلا.