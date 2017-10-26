ساهم الدولي الجزائري ياسين بن زية، في قيادة فريقه “ليل” الفرنسي، للتأهل للدور الـ16 من منافسة كأس الرابطة الفرنسية.

وسجل ياسين بن زية، الهدف الأول لصالح فريقه في مرمى نادي فالينسيان، في الدقيقة الـ14 من الشوط الأول من اللقاء.

المباراة انتهت على وقع التعادل الإيجابي بـهدفين في كل شبكة، وهي نفس النتيجة التي انتهى عليها الوقت الإضافي

واحتكم الفريقان لضربات الجزاء لتحديد المتأهل للدور المقبل، حيث عادة النتيجة الأخيرة لصالح رفقاء بن زية بنتيجة 5-4.

وعقب هذا التأهل كشف بن زية، أن هذا الفوز مهم وسيساهم في تحرر الفريق، والإنتفاض في البطولة لتحسن مركزهم.