بن زية هداف ويقود “ليل” للدور الـ16 من كأس الرابطة الفرنسية

الرياضة
  • -
  • 0
بن زية هداف ويقود “ليل” للدور الـ16 من كأس الرابطة الفرنسية
بقلم كريم.تيغرمت

ساهم الدولي الجزائري ياسين بن زية، في قيادة فريقه “ليل” الفرنسي، للتأهل للدور الـ16 من منافسة كأس الرابطة الفرنسية.

وسجل ياسين بن زية، الهدف الأول لصالح فريقه في مرمى نادي فالينسيان، في الدقيقة الـ14 من الشوط الأول من اللقاء.

المباراة انتهت على وقع التعادل الإيجابي بـهدفين في كل شبكة، وهي نفس النتيجة التي انتهى عليها الوقت الإضافي

واحتكم الفريقان لضربات الجزاء لتحديد المتأهل للدور المقبل، حيث عادة النتيجة الأخيرة لصالح رفقاء بن زية بنتيجة 5-4.

وعقب هذا التأهل كشف بن زية، أن هذا الفوز مهم وسيساهم في تحرر الفريق، والإنتفاض في البطولة لتحسن مركزهم.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

ads-desktop

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital