بن زيمة يوقّف مباراة الريال أمام التشي من أجل مشجعة

قام كريم بن زيمة مهاجم ريال مدريد بخطوة إنسانية اتجاه مشجعة أصيبت بأزمة صحية في الشوط الثاني من لقاء الميرنغي امام التشي في الليغا.

واخرج بن زيمة الكرة للفت انتباه الحكم بجود حالة طارئة في المدرجات. ما اجبره على إيقاف المباراة لخمسة دقائق قبل آن تستكمل مجدّدا.

وتدخل الطاقم الطبي لإنقاذ المصابة، اين تم إسعافها و إعادة المياه إلى مجاريها.

يذكر. ان الميرنغي فاز باللقاء بثلاثية مقابل صفر ليحافظ على صدارة الدوري الاسباني.

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