بن سبعيني على ردار أندية إسبانية وإنجليزية

الرياضة
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بن سبعيني على ردار أندية إسبانية وإنجليزية
بقلم وليد كويني

يتواجد  مدافع نادي رين الفرنسي رامي بن سبعيني، محل إهتمام العديد من النوادي الإسبانية والإنجليزية والتي وضعت الجزائري في قائمة اهدافها.

وحسب ما إستقيناه، فإن نوادي “البرميرليغ” على غرار ساوثهامتون الذي وضع خريج مدرسة بارادوا على رأس إهتمامته خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

إضافة إلى ذلك فإن الجزائري، وحسب مصادر فرنسية، يملك عروضا أخرى من أندية الدوري الإسباني “الليغا”، والتي تريد إستقدام اللاعب.

للإشارة، فإن إبن مدينة الجسور المعلقة، يعرف بداية موسم صعبة نتيجة الإصابة وتصريحات المدرب لموشي الغير مبشرة في حقه.

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