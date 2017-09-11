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بن سبعيني ومبولحي يغيبان عن فوز رين أمام مارسيليا بثلاثية

الرياضة
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بن سبعيني ومبولحي يغيبان عن فوز رين أمام مارسيليا بثلاثية
بقلم اغويلاس ياسر
فاز رين  الفرنسي، على أولمبيك مارسيليا، سهرة الأحد، على ملعب الفيلودروم وسط جماهير هذا الأخير بثلاثية (1-3)، ، في ختام الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وشهد اللقاء غياب بن سبعيني للإصابة وبقاء الحارس مبولحي احتياطيا.

وتولى التوقيع على أهداف الضيوف كل من المهاجم التونسي وهبي الخزري (ق2)، ولاعب الوسط بينجامين بوريجو (ق10)، وقلب الدفاع غوريس نيانيون (ق70)، قبل أن يقلص لاعب الوسط مورجان سانسون النتيجة لأصحاب الأرض (ق87)، ليحقق رين أول انتصاراته هذا الموسم.

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وبذلك، تجمد رصيد مارسيليا عند 7 نقاط في المركز العاشر، بينما رفع رين رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

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