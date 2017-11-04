بن سبعيني يُصاب ويتجه لتضييع مواجهة نيجيريا

تعرض الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني للإصابة سهرة أمس خلال المواجهة التي جمعت بين ناديه “ران” ونظيره “بوردو”.

وإستُبدل المدافع الصاعد مُباشرة بعد إنطلاق المرحلة الثانية، ليظهر بعدها وهو يسير بالإتكاء على “العُكازات”، مما يوحي بأن إصابته مُعقدة.

وفي إنتظار معرفة نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب بارادو السابق، توحي المؤشرات الأولية بأنه لن يلحق بمواجهة نيجيريا.

يُشار أن “الخضر” سيدخلون التربص القادم، مُفتقدين خدمات كل من يوسف عطال وفوزي غولام اللذين خضعا للجراحة في الأيام الماضية.