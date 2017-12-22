بن سبعيني يُريد مُغادرة “رين” والوجهة للبوندسليغا

رُشح الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني لمُغادرة “رين” خلال الميركاتو الشتوي الداخل، لعدم رضاه عن وضعيته مع أبناء منطقة “لابروتان”.

وأشارت جريدة “ليكيب” بأن خريج مدرسة “بارادو” يمتلك عروضا من البوندسليغا الألمانية، ويقوم حاليا بدراستها جديا لإختيار الفريق الأنسب له.

وحسب نفس المصدر دائما، فإن المُدافع الصاعد، مُنزعج لتغيير منصبه في كل مرة خلال فترة “غوركوف” وبعدها مع خليفته “لموشي”.

ويُريد صاحب القدم اليُسرى، أن يستقر في مركز وحيد، وهو مُدافع محوري، واقتنع بأن ذلك لن يمر سوى بتغيير الأجواء.

يُشار بأن بن سبعيني لايزال مُرتبطا بعقد مع “رين” إلى غاية صائفة 2020.