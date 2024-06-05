بن سديرة وصاحبة وكالة عقارية مهددان بالحبس عن تهمة القذف

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة اليوم تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. لكل من بن سديرة السعيد و المتهمة “ع.ع” صاحبة وكالة عقارية لمتابعتهما عن تهمة القذف والتشهير.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، حسب مادار بجلسة المحاكمة، أن المتهمة الموقوفة ” ع.ع”. مثُلث أمام هيئة محكمة الجُنح لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدها عن ذات الجهة القضائية. و الذي قضى بإدانتها بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع أمر بالقبض ضدها.

هذا بعد شكوى رفعها ضدهما صاحب شركة مناولة “ع.م.أ”، بعد تعرضه للتشهير من قبل المتهمين. خاصة وأن بن سديرة نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مست بسمعته و شرفه.