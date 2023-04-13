بن شيخة :”أعمل في سوسطارة مرتاح وحنا ماشي تاع تنس أو ملاكمة”

ابدى عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة رضاه التام لما قدّمه أشباله في مباراة إتحاد خنشلة بعد تحقيق الفوز.

وقال عبد الحق بن شيخة في تصريحه عقب المباراة للصفحة الرسمية للنادي”قدمنا شوط أول مثالي، أمام الشوط الثاني عانى اللاعبين كثيرا من التعب، رغم ذلك، قمنا بمسايرة المباراة بالتغييرات”

وأضاف عبد الحق بن شيخة “كنا قادرين على الفوز بنتيجة أكبر أمام فريقي جيّد إتحاد خنشلة الذي يملك مدرب جيّد و خلوق”

كما اردف المدرب الملقب بالجنرال”سنحضر جيّدا للمباريات المقبلة، في البطولة و المنافسة الإفريقية، أسعى للاعتماد على تنويع اللاعبين”.

وختم مدرب الفريق العاصمي “نملك مجموعة جيّدة، و نحن هنا نلعب كرة القدم و لا نلعب تنس أو ملاكمة، أنا أعمل مرتاح، و اتحاد العاصمة اشعر أنها أمانة في عنقي”.

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