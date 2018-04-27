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بن شيخة :”تعرضت لمكيدة والوفاق صفحة وطُويت”

الرياضة
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بن شيخة :”تعرضت لمكيدة والوفاق صفحة وطُويت”
بقلم إسماعيل عشاش

تحسر المُدرب المُستقيل من وفاق سطيف، عبد الحق بن شيخة للمُعاملة السيئة التي تعرض لها خلال المُباراة الأخيرة أمام بارادو.

وصرح قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”لقد تعرضت لمكيدة وكنت على علم بها، لقد قاموا بصلاة العصر وقاموا بعدها بشتمي وبقوة”.

وواصل :”لقد قاموا بضرب إستقرار الوفاق من خلالي ولذلك فضلت الرحيل والإبتعاد عن المشاكل، وعلاقتي تبقى حسنة مع الرئيس حمّار”.

وختم :”صفحتي مع الوفاق طويت، ولم تكن بذلك السوء، لأنني حققت الهدف الرئيسي بالتأهل لدور المجموعات من رابطة الأبطال الإفريقية”.

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