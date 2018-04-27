بن شيخة :”تعرضت لمكيدة والوفاق صفحة وطُويت”

تحسر المُدرب المُستقيل من وفاق سطيف، عبد الحق بن شيخة للمُعاملة السيئة التي تعرض لها خلال المُباراة الأخيرة أمام بارادو.

وصرح قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”لقد تعرضت لمكيدة وكنت على علم بها، لقد قاموا بصلاة العصر وقاموا بعدها بشتمي وبقوة”.

وواصل :”لقد قاموا بضرب إستقرار الوفاق من خلالي ولذلك فضلت الرحيل والإبتعاد عن المشاكل، وعلاقتي تبقى حسنة مع الرئيس حمّار”.

وختم :”صفحتي مع الوفاق طويت، ولم تكن بذلك السوء، لأنني حققت الهدف الرئيسي بالتأهل لدور المجموعات من رابطة الأبطال الإفريقية”.