بن شيخة: “حضرنا كما ينبغي وجاهزون للتحدي الذي ينتظرنا”

أكد مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، جاهيزة فريقه لمواجهة يانغ أفريكانز، كما كشف الوعد الذي قدمه له لاعبوه.

وصرح بن شيخة، اليوم الخميس، لتلفزيون “النهار”: “ركزنا في تحضيراتنا لمواجهة يونغ أفريكانز، على نقاط قوتنا وامكانيات لاعبينا”.

كما أضاف مدرب الاتحاد: “نحن جاهزون لهذا التحد الذي ينتظرنا، من جهتي وعدة اللاعبين بقيادتهم للنهائي، وبدورهم وعدوني للتويج بالكأس”.

وتابع عبد الحق بن شيخة: “أتمنى أن نكون في المستوى خلال لقاء الذهاب، وأن نتمكن من التتويج بهذا اللقب”.

زجاءت هذه التصريحات من عبد الحق بن شيخة، قبل شده الرحال رفقة فريقه، إلى تنزانيا لخوض مباراة الذهاب من نهائي كأس الكاف.