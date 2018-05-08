اصبح المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة مرشحا بقوة للعودة للبطولة المغربية و تدريب نادي مولودية وجدة التي بدأت مؤخرا في البحث عن مدرب له خبرة كبيرة في حال الإنفصال عن المدرب الحالي عزيز كركاش.

ولم تكن الوجهة المغربية الوحيدة في مخططات المدرب الجزائري الذي يمتلك عدة عروض مغرية للعودة إلى البطولة التونسية وتحديدا إلى النادي الصفاقسي في حال فشل صفقة التعاقد مع المدرب الفرنسي روجي لومار.

هذا ويشار أن عبد الحق بن شيخة قدم استقالته من تدريب وفاق سطيف مؤخرا بسبب الإنتقادات والشتائم التي طالته من أشباه الأنصار في الفريق السطايفي.