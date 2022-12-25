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الرياضة

بن شيخة مدربا جديدا لـ “سوسطارة” 

بقلم عزيز طالبي
بن شيخة مدربا جديدا لـ “سوسطارة” 
بن شيخة
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قرّرت إدارة إتحاد العاصمة تعيين المدرب عبد الحق بن شيخة مدربا للفريق خلفا لبوعلام شارف الذي أقيل بعد الخسارة في الداربي. امام مولودية الجزائر.

وقالت قناة “بيان سبورتس” القطرية،اليوم الأحد، أن إدارة “سوسطارة” اتفقت على كل التفاصيل مع المدرب الملقب بـ “الجنرال”. في انتظار تقديمه لوسائل الإعلام.

كما أضافت مصادر، أن المدرب السابق للمنتخب الوطني عيّن فريد زميتي مساعدا له وفريد بلملاط مدرب للحراس.

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