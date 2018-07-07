ترحم الدولي الجزائري الأسبق علي بن شيخ، على الأسطورة حسن لالماس، وأكد أن هذا الأخير لم ينل ما يستحقه في محيط كرة القدم الجزائرية.

وصرح بن شيخ، لتلفزيون “النهار”: “لالماس لم ينل ما يستحقه، أخذ فقط تاريخه الذي كتبه في كرة القدم الجزائرية، وإعتراف الرجال الذين عرفوه”.

وأضاف: “لالماس ترشح في وقت سابق، لرئاسة الفاف، ويوم الإنتخاب لم يسانده أحد ممن كانو يمدحونه، ووجد صوت واحد فقط لصالحه”.

وتابع علي بن شيخ، تصريحاته: “من همش حسن لالماس في حياته، هم من سيحضرون في الصفوف الأولى خلال جنازته”.

وأكد بن شيخ، في الأخير: “لالماس لم يكن بحاجة لأحد، الكرة الجزائرية هي من كانت بحاجته، لكن المسؤولين لم يستغلو خبرته، مثله مثل العديد من الأسماء الأخرى”.