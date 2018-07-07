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بالفيديو.. بن شيخ: “لالماس ما عطاولوش حقو”

الرياضة
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بالفيديو.. بن شيخ: “لالماس ما عطاولوش حقو”
بقلم كريم.تيغرمت

ترحم الدولي الجزائري الأسبق علي بن شيخ، على الأسطورة حسن لالماس، وأكد أن هذا الأخير لم ينل ما يستحقه في محيط كرة القدم الجزائرية.

وصرح بن شيخ، لتلفزيون “النهار”: “لالماس لم ينل ما يستحقه، أخذ فقط تاريخه الذي كتبه في كرة القدم الجزائرية، وإعتراف الرجال الذين عرفوه”.

وأضاف: “لالماس ترشح في وقت سابق، لرئاسة الفاف، ويوم الإنتخاب لم يسانده أحد ممن كانو يمدحونه، ووجد صوت واحد فقط لصالحه”.

وتابع علي بن شيخ، تصريحاته: “من همش حسن لالماس في حياته، هم من سيحضرون في الصفوف الأولى خلال جنازته”.

وأكد بن شيخ، في الأخير: “لالماس لم يكن بحاجة لأحد، الكرة الجزائرية هي من كانت بحاجته، لكن المسؤولين لم يستغلو خبرته، مثله مثل العديد من الأسماء الأخرى”.


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